OBAYASHI Aktie
WKN: 858426 / ISIN: JP3190000004
30.12.2025 04:31:26
LTA awards Obayashi Corp S$281m contract to design and build a new station on North-South Line
The NS3A station, between Chao Chu Kang and Bukit Gombak MRT stations, is targeted to commence passenger service in 2034Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu OBAYASHI CORP
04.11.25
|Ausblick: OBAYASHI stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
21.10.25
|Erste Schätzungen: OBAYASHI öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
07.08.25