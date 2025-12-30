OBAYASHI Aktie
WKN: 858426 / ISIN: JP3190000004
30.12.2025 04:31:26
LTA awards Obayashi Corp S$281m contract to design and build new Brickland MRT station
The new Brickland station, between Chao Chu Kang and Bukit Gombak stations on the North South MRT line, is targeted to commence...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu OBAYASHI CORP
04.11.25
|Ausblick: OBAYASHI stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
21.10.25
|Erste Schätzungen: OBAYASHI öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
07.08.25
|Ausblick: OBAYASHI legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
24.07.25
|Erste Schätzungen: OBAYASHI legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu OBAYASHI CORP
Aktien in diesem Artikel
|OBAYASHI CORP
|17,60
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX schließen wenig bewegt -- Wall Street schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notierten im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.