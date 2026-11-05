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05.11.2026 06:31:28
LTC Properties legte Quartalsergebnis vor
LTC Properties stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,39 USD, nach -0,440 USD im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 115,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 63,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LTC Properties einen Umsatz von 70,7 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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