LTC Properties stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LTC Properties hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,390 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 84,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 52,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,52 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 265,30 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte LTC Properties 210,99 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at