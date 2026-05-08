LTC Properties stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LTC Properties hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

LTC Properties hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,450 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LTC Properties in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 95,5 Millionen USD im Vergleich zu 49,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at