LTC Properties zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LTC Properties veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,320 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 99,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 63,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at