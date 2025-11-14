LTS,Inc Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LTS,Inc Registered hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 53,86 JPY. Im Vorjahresviertel waren 76,18 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4,31 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LTS,Inc Registered 4,23 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at