LTS,Inc Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LTS,Inc Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,73 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -23,210 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,55 Prozent zurück. Hier wurden 4,13 Milliarden JPY gegenüber 4,15 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at