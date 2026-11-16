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16.11.2026 06:31:29
LTS,Inc Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
LTS,Inc Registered lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
LTS,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 48,32 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 53,86 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,35 Milliarden JPY – ein Plus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LTS,Inc Registered 4,31 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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