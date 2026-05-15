LU-VE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LU-VE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,340 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,51 Prozent auf 153,1 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 134,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at