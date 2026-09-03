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03.09.2026 06:31:29
LUBAWA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
LUBAWA stellte am 01.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 PLN gegenüber 0,300 PLN im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 40,40 Prozent auf 121,8 Millionen PLN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 204,4 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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