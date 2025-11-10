LUBAWA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

LUBAWA hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,20 PLN gegenüber 0,300 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33,17 Prozent auf 102,6 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 153,5 Millionen PLN gelegen.

Redaktion finanzen.at