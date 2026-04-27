Luca Ploce dd informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Luca Ploce dd hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,100 EUR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Luca Ploce dd mit einem Umsatz von insgesamt 5,7 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at