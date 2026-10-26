Luca Ploce dd legte Quartalsergebnis vor

Luca Ploce dd veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Luca Ploce dd hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,10 EUR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 7,5 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at