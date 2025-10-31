Luca Ploce dd: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Luca Ploce dd hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 6,10 EUR gegenüber 6,80 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 58,31 Prozent auf 8,4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Luca Ploce dd 20,0 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at