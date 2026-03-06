Lucara Diamond zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lucara Diamond hat am 03.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 48,0 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 56,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 110,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,080 CAD gegenüber 0,140 CAD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 20,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 223,10 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 279,30 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at