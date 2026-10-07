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07.10.2026 20:08:09
Lucas GC Q3 Income Declines On Lower Revenue; Shares Up
(RTTNews) - On Wednesday, Lucas GC Limited (LGCL), an AI-driven technology company, reported lower profit in the third quarter of 2026, compared to the same quarter last year due to lower revenue generated.
Net income for the period dropped by 7.6 percent to RMB 19.71 million or $2.90 million from RMB 21.33 million a year ago.
Earnings per share went down to RMB 0.58 or $0.08 from RMB 10.55 last year.
Total Revenue decreased to RMB 245.29 million or $35.74 million from RMB 386.89 million in the prior year.
On the Nasdaq, the shares were trading 23.01 percent up at $2.7800.
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