Lucid-Aktie im Minus: Tesla-Rivale steckt weiter in der Verlustzone fest

Der Tesla-Konkurrent Lucid hat Anleger am Dienstag nach Handelsende an den US-Börsen über seine Geschäftsentwicklung informiert.

Lucid verbuchte im vierten Quartal 2025 ein Minus in Höhe von 3,62 US-Dollar je Aktie. Das Ergebnis verfehlte somit die Schätzungen der Analysten, die sich auf -2,669 US-Dollar je Aktie belaufen hatten. Im Vorjahreszeitraum hatte der Tesla -Rivale einen Verlust von 2,24 US-Dollar je Aktie erlitten.

Der Umsatz von Lucid im Berichtszeitraum lag bei 522,73 Millionen US-Dollar, nach 234,5 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten den Umsatz für das vierte Quartal auf 459,5 Millionen US-Dollar geschätzt.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 erwarteten die Experten im Vorfeld einen Verlust je Aktie von 9,873 US-Dollar. Tatsächlich berichtete Lucid ein Minus von 12,09 US-Dollar je Aktie, nach -12,52 US-Dollar je Aktie im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Auf der Umsatzseite verbuchte der Konzern im Gesamtjahr 1,354 Milliarden US-Dollar und damit mehr als die Analystenprognosen von 1,29 Milliarden US-Dollar. Im Fiskaljahr zuvor hatte der Gesamtumsatz noch bei 807,8 Millionen US-Dollar gelegen.

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ bewegt sich die Lucid-Aktie zeitweise 3,81 Prozent tiefer bei 9,5423 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at