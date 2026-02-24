Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Zahlenvorlage
|
24.02.2026 22:17:32
Lucid-Aktie im Minus: Tesla-Rivale steckt weiter in der Verlustzone fest
Der Umsatz von Lucid im Berichtszeitraum lag bei 522,73 Millionen US-Dollar, nach 234,5 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten den Umsatz für das vierte Quartal auf 459,5 Millionen US-Dollar geschätzt.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 erwarteten die Experten im Vorfeld einen Verlust je Aktie von 9,873 US-Dollar. Tatsächlich berichtete Lucid ein Minus von 12,09 US-Dollar je Aktie, nach -12,52 US-Dollar je Aktie im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Auf der Umsatzseite verbuchte der Konzern im Gesamtjahr 1,354 Milliarden US-Dollar und damit mehr als die Analystenprognosen von 1,29 Milliarden US-Dollar. Im Fiskaljahr zuvor hatte der Gesamtumsatz noch bei 807,8 Millionen US-Dollar gelegen.
Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ bewegt sich die Lucid-Aktie zeitweise 3,81 Prozent tiefer bei 9,5423 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
