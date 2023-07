Lucid Aktienanalyse: Hochglanz E-Auto als Tesla-Konkurrenz. Aufschwung dank neuer Kooperationen?





Lucid Motors ist ein amerikanischer Hersteller von Elektrofahrzeugen mit Sitz in Newark, Kalifornien. Es gilt als einer der Pioniere im Segment der Elektroautos und hat Vernetzungen zu Tesla. Denn das Unternehmen wurde 2007 gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung von High-End-Elektrofahrzeugen, die sowohl leistungsstark als auch umweltfreundlich sind. Dabei wirkten ehemalige Ingenieure von Tesla, wie auch von Mazda, mit.





Lucid Motors plante, seine erste Fahrzeuglinie und damit das Modell Lucid Air im Jahr 2021 auf den Markt zu bringen. Dabei wurden neue technische Akzente gesetzt. Das Modell hat eine Reichweite von bis zu 517 Meilen (oder 832 Kilometern), was es zu einem der leistungsstärksten Elektrofahrzeuge auf dem Markt macht. Die Beschleunigung und vor allem die Ladezeiten stellen Tesla und Porsche mit ihren Spitzenmodellen in den Schatten. Dies hat seinen Preis, der bei rund 200.000 Euro angesiedelt ist. Das Unternehmen hat auch Pläne für die Entwicklung von Elektro-SUVs und Nutzfahrzeugen. Einen Blick auf die Fahrzeuge kann man beispielsweise im Store in München ergattern.





Die Aktie von Lucid Motors wird an der NASDAQ-Börse unter dem Ticker-Symbol „LCID“ gehandelt. Die Aktie wurde im Jahr 2021 an der Börse eingeführt und hat seitdem ein starkes Wachstum verzeichnet. Viele Anleger sind optimistisch, dass das Unternehmen eine wichtige Rolle in der Zukunft des Elektrofahrzeugmarktes spielen wird und dass seine innovativen Technologien und Designs einzigartig sind. Damit ist Lucid Motors ein direkter Konkurrent von Tesla und BYD. Doch die Stückzahlen können hier keineswegs mithalten. Darüber sprechen wir heute ausführlich und auch über die Gründe, die eine ständige Kapitalerhöhung notwendig machen. Hierbei ist ein Investor aus Saudi Arabien mit nun mehreren Milliarden US-Dollar der Mehrheitseigentümer geworden.





Auch auf die neue Kooperation mit Aston Martin gehen wir ein und lassen im Anschluss das Chartbild der Lucid-Aktie im Freestoxx-Tool von Roland Jegen genauer untersuchen.





Das Video zur Lucid Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Lucid das Thema des Tages, anbei das Video:

Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!









