Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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14.07.2026 22:52:22
Lucid brings in turnaround advisers as EV sales slump
Saudi-owned carmaker has hired AlixPartners to help ‘strengthen operations’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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