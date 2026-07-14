Lucid Aktie

Lucid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.07.2026 22:52:22

Lucid brings in turnaround advisers as EV sales slump

Saudi-owned carmaker has hired AlixPartners to help ‘strengthen operations’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lucid

mehr Nachrichten