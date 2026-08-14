Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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14.08.2026 19:23:00
Lucid Delays Cosmos SUV: Red Flag or Smart Move?
Lucid Group (NASDAQ: LCID) has always been an intriguing investment opportunity, but it has consistently disappointed investors in several ways.The electric vehicle (EV) maker designs and produces some of the most advanced EVs globally but has a growing number of recalls and supplier issues and has struggled to lower costs and build scale to improve vehicle unit economics and gross profitability.Now, another speed bump: The EV maker just announced that its upcoming Cosmos SUV is significantly delayed -- does this represent a red flag or a smart move?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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