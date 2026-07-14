Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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14.07.2026 22:21:00
Lucid denies bankruptcy talk, but the stock still sinks to a record low
EV maker’s stock down more than 50% intraday, then pares the bulk of those losses after Lucid says ‘the rumors are completely false’Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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