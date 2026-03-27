Lucid Diagnostics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lucid Diagnostics hat am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,200 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,690 USD. Im Vorjahr hatten -1,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Lucid Diagnostics 4,71 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,35 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at