Lucid Diagnostics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lucid Diagnostics äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid Diagnostics ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Lucid Diagnostics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at