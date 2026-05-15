Lucid Diagnostics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Lucid Diagnostics hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid Diagnostics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at