Lucid Diagnostics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lucid Diagnostics äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at