Lucid Group Aktie
WKN DE: A41FLM / ISIN: US5494982029
|Tesla-Konkurrent mit Zahlen
|
05.05.2026 22:31:00
Lucid enttäuscht auf ganzer Linie - Aktie gibt nach
Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat Lucid Group ein weiteres Mal rote Zahlen erzielt. Das EPS fiel mit -3,46 US-Dollar ab schlechter aus als im Vorjahresquartal, als das EPS bei -2,400 US-Dollar gelegen hatte und lag damit unter den Markterwartungen, die auf -2,346 US-Dollar je Aktie beziffert worden waren.
Die Erlöse stiegen unterdessen: Nach 235,1 Millionen US-Dollar an Umsatz im Vergleichszeitraum des Vorjahres erlöste Lucid im aktuellen Berichtsquartal 282,46 Millionen US-Dollar. Damit enttäuschte das Unternehmen die Analystenerwartungen, Experten hatten im Vorfeld einen Umsatz von 370 Millionen US-Dollar erwartet.
Die Aktie von Lucid zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 2,56 Prozent tiefer bei 6,09 US-Dollar.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images
Nachrichten zu Lucid Group Inc Registered Shs
|
18:01
|Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Lucid Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Tesla-Konkurrent Lucid präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Lucid Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.11.25
|Lucid-Aktie legt zu: Tesla-Konkurrent kann beim Umsatz nicht überzeugen (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Lucid Group Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lucid Group Inc Registered Shs
|6,84
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX und DAX schlussendlich im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt war am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legte im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeigten sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.