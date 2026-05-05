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WKN DE: A41FLM / ISIN: US5494982029

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Tesla-Konkurrent mit Zahlen 05.05.2026 22:31:00

Lucid enttäuscht auf ganzer Linie - Aktie gibt nach

Lucid enttäuscht auf ganzer Linie - Aktie gibt nach

Mit Spannung hatten Anleger auf ein Update zur Geschäftsentwicklung von Lucid gewartet. Am Dienstag öffnete das Unternehmen seine Bücher.

Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat Lucid Group ein weiteres Mal rote Zahlen erzielt. Das EPS fiel mit -3,46 US-Dollar ab schlechter aus als im Vorjahresquartal, als das EPS bei -2,400 US-Dollar gelegen hatte und lag damit unter den Markterwartungen, die auf -2,346 US-Dollar je Aktie beziffert worden waren.

Die Erlöse stiegen unterdessen: Nach 235,1 Millionen US-Dollar an Umsatz im Vergleichszeitraum des Vorjahres erlöste Lucid im aktuellen Berichtsquartal 282,46 Millionen US-Dollar. Damit enttäuschte das Unternehmen die Analystenerwartungen, Experten hatten im Vorfeld einen Umsatz von 370 Millionen US-Dollar erwartet.

Die Aktie von Lucid zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 2,56 Prozent tiefer bei 6,09 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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Lucid-Aktie legt zu: Tesla-Konkurrent kann beim Umsatz nicht überzeugen

Bildquelle: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

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