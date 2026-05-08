Lucid Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lucid Group hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Lucid Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,400 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 282,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 235,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at