Lucid Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lucid Group hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 336,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 68,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lucid Group einen Umsatz von 200,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at