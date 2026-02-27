|
27.02.2026 06:31:29
Lucid Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Lucid Group hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid Group ein EPS von -2,200 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 522,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 122,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 234,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Lucid Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 12,090 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -12,500 USD je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 1,35 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Lucid Group 807,83 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.