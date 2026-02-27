Lucid Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lucid Group hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid Group ein EPS von -2,200 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 522,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 122,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 234,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Lucid Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 12,090 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -12,500 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 1,35 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Lucid Group 807,83 Millionen USD umgesetzt.

