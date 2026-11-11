Lucid Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lucid Group hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,74 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,310 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 350,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 336,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at