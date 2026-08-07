Lucid Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lucid Group hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,800 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Lucid Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 405,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 259,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at