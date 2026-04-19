Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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19.04.2026 20:25:00
Lucid Group Stock Is Down 67% in 12 Months. Here's Why.
On paper, Lucid Group (NASDAQ: LCID) has huge potential upside over the long term. The company's market cap currently hovers around $2.7 billion. Rivian, a competing electric vehicle (EV) stock, is valued closer to $20 billion. And Tesla, of course, has a valuation well above $1 trillion.That gap may suggest increasing upside potential, particularly as Lucid’s share price has declined sharply. Over the past year, the stock has fallen by approximately two-thirds, further widening the valuation disparity.Why have shares slid so heavily? And is now the time to jump into this high-risk, high-reward stock?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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