Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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06.05.2026 16:30:00
Lucid Group Stock Is Down 74% in 12 Months. Here's Why.
If you look at a stock price chart for Lucid Group (NASDAQ: LCID) over the last 12 months, it looks like a continuous walk down a mountain, with shares plummeting 74%.The company faces many challenges in turning things around, but the good news is that the management team recognizes the situation. It has some plans in place and an opportunity in the robotaxi market, but it's going to be an uphill battle to send the stock price moving upward. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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