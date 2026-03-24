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WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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24.03.2026 20:05:00

Lucid Group Stock Is Down 98%. Is It Finally Time to Buy?

The emergence of electric vehicles (EVs), largely thanks to Tesla's success, ignited investor interest in other early-stage EV companies. Lucid Group (NASDAQ: LCID) showed significant promise, and the Lucid Air, a premium sedan and its first model, garnered industry praise.Unfortunately, Lucid has struggled to grow its sales enough to operate profitably. The company has steadily burned cash for years, weighing on the stock as management continuously diluted shareholders to raise funds.Today, Lucid stock is down 98% from its high, a deep hole that few stocks recover from. But could now finally be the time to buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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