Cosmos Holdings Aktie

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WKN DE: A1W9YU / ISIN: US2214131078

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25.09.2026 20:15:00

Lucid Has Delayed the Cosmos SUV Again. Another Dilutive Raise May Be Coming.

Lucid (NASDAQ: LCID) is attempting to build a car company from the ground up. It is a huge task, given the massive upfront costs of starting a manufacturing business in a highly competitive and highly regulated industry. The fact that Lucid brought in a new CEO in June 2026 is not a good sign, and there are already material changes for investors to consider.

One issue that current shareholders need to think about is the impact of a delay in the development of the company's Cosmos SUV. There are business implications, but there's also the risk that Lucid will need more cash to support its business. And that could lead to dilutive stock sales. Here's what you need to know.

Image source: Getty Images.

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