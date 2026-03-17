Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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17.03.2026 19:00:00
Lucid Is Down More Than 50% in the Past Year, but Here's Why the Stock Could Turn Things Around
Electric vehicle (EV) company Lucid Group (NASDAQ: LCID) hasn't been a good buy in recent years, and that's putting it lightly. Its valuation today is a fraction of what it was when it first went public, nearly five years ago. And even over the past 12 months, the stock has still incurred massive losses of more than 50%.But the good news is that there can potentially be a contrarian case to be made at this stage for investing in the company. While it's still a risky investment, here's why the automotive stock might have the potential to turn things around in the future.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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