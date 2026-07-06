Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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06.07.2026 16:15:00
Lucid Is on Sale. Could This Be the Buy That Sets You Up for Life?
Something exciting is happening with EV stocks right now: They are transforming into AI stocks.Consider Tesla. The company has posted negative growth in its automobile business for several years in a row. Yet the company's valuation has soared to $1.2 trillion thanks to its massive AI investments, which will help it target multitrillion-dollar growth opportunities involving self-driving cars and robotaxis. While its share price hasn't reflected its ambitions, the same is true for Rivian Automotive. In December, Rivian held its first "AI Day." The company's AI investments are now expected to accelerate so rapidly that it recently lowered its 2027 profit guidance. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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