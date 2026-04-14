Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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14.04.2026 17:59:56
Lucid Just Got a New CEO and $750 Million in Fresh Funding. Is LCID Stock Finally a Buy?
The electric vehicle maker Lucid Group (NASDAQ: LCID) announced this morning that it has hired Silvio Napoli to lead the company.Napoli has over three decades of experience at the Schindler Group, which makes escalators and elevators. He previously served as the company's CEO and chairman of the board of directors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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