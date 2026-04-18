Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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18.04.2026 22:30:00
Lucid Lands $750 Million Lifeline and a New CEO: Is Lucid Stock Poised for a Comeback?
Lucid Group (NASDAQ: LCID) recently dropped its turnaround into another gear when it announced it had hired a new CEO to take the helm of the struggling electric vehicle company. Lucid also announced a significant $750 million lifeline -- $550 million from Saudi Arabia's Public Investment Fund (PIF) and an additional $200 million from Uber Technologies -- that could help the electric vehicle company expand its product lineup.New leadership and more money could help push Lucid back on track, but shareholders shouldn't start celebrating just yet.Image source: Lucid.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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