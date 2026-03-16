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Lucid Aktie

Lucid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039

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16.03.2026 12:39:00

Lucid Motors kündigt Robotaxi und neue Mittelklasse-Fahrzeuge an

Lucid Motors steigt in ein neues Segment ein und will künftig günstigere Mittelklassefahrzeuge bauen. Eines davon ist als fahrerloses Taxi konzipiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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