Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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16.03.2026 12:39:00
Lucid Motors kündigt Robotaxi und neue Mittelklasse-Fahrzeuge an
Lucid Motors steigt in ein neues Segment ein und will künftig günstigere Mittelklassefahrzeuge bauen. Eines davon ist als fahrerloses Taxi konzipiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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