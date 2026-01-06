Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
06.01.2026 18:59:00
Lucid Motors macht aus dem Lucid Gravity ein Robotaxi für Uber
Lucids SUV Gravity wird zum autonomen Taxi. Zusammen mit Uber und Nuro hat der US-Elektroautohersteller eine seriennahe Version auf der CES gezeigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
|
04.11.25
|Uber-Aktie fällt dennoch: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen (finanzen.at)
|
04.11.25
|Uber profit falls short after $479mn legal charge despite strong growth (Financial Times)
|
04.11.25
|Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Stellantis kooperiert mit Nvidia, Uber und Foxconn bei Robotaxis (Dow Jones)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Uber legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.09.25
|Luxury EV maker Lucid bets on Uber as cash crunch looms (Financial Times)
|
24.09.25
|Essen verbietet Billigtarife: Uber-Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
22.08.25
|Uber: Wartezeit beim Frauenangebot doppelt so lang (Spiegel Online)
|Uber
|73,62
|0,71%
