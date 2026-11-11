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WKN: A0DP32 / ISIN: US38911N1072

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11.11.2026 21:05:00

Lucid Recalled 4,400 Gravity SUVs, Delayed the Cosmos, and Is "Buying Time." Here's How Many Shares It Needs to Sell to Survive 2027.

It's been another rough year for Lucid Group (NASDAQ: LCID). Earlier this year, the electric vehicle (EV) start-up recalled nearly 4,500 of its Gravity SUVs. Lucid also delayed its plans to launch a midsize SUV, the Cosmos, from late 2026 to late 2027.

Worse yet, the bad news just keeps on coming. Just this week, Lucid released its latest fiscal results and investor updates. Although cash burn may be coming down, it remains substantial. Still "buying time," Lucid remains dependent on cash from its majority shareholder, Saudi Arabia's Public Investment Fund (PIF).

Image source: Getty Images

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