Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
|
15.01.2026 05:40:15
Lucid set to start manufacturing cars in Saudi Arabia in 2026
Adoption has been slow going amid challenges, including building out an EV charging network
