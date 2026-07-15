Lucid Aktie

Lucid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039

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15.07.2026 18:45:48

Lucid Stock Bounces Back After Strongly Refuting Bankruptcy Rumors

Lucid (NASDAQ:LCID) stock was surging this morning, trading 20% higher as of Wednesday noon, after the company categorically denied reports that it was filing for bankruptcy. For a few chaotic hours on Tuesday, shares of the electric vehicle (EV) maker cratered more than 55%, triggering multiple volatility trading halts as panic struck investors. After all, an exclusive report from EV news publication, electric-vehicles.com, claimed “sources” to have stated that Lucid had asked AlixPartners to deliver its findings on two options: go private or file for a Chapter 11 bankruptcy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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