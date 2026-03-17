Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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17.03.2026 04:15:00
Lucid Stock Is Cheap, but Does That Make It a Buy Now?
The electric vehicle market has grown rapidly over the last few years, with Tesla (NASDAQ: TSLA) going head-to-head with Chinese EV giant BYD Auto. Hidden beneath these two giants are a collection of smaller companies, such as Rivian (NASDAQ: RIVN) and Lucid (NASDAQ: LCID), which are still in start-up mode. Lucid, in particular, has seen its stock price fall 98% from its peak, making it look very cheap. But is it worth buying?The good news is that Lucid is making material strides in its production levels. In 2025, the company nearly doubled its production volume and increased deliveries by over 70% in the fourth quarter. Lucid's electric vehicles also continue to win awards, suggesting its products are well respected. And the company continues to build out its business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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