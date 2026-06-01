Rivian Automotive Aktie
WKN DE: A3C47B / ISIN: US76954A1034
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01.06.2026 22:10:52
Lucid vs. Rivian Automotive: Which EV Maker is Winning the Revenue Race?
Lucid (NASDAQ:LCID) primarily generates revenue by designing, engineering, and manufacturing electric vehicles (E), powertrains, and battery systems for the consumer market.It recently announced a leadership transition and secured approximately $1.05 billion through public offerings and private investments, while reporting about -364% net income margin for the quarter ended March 31, 2026.Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) generates revenue by designing, manufacturing, and selling electric pickup trucks, sport utility vehicles, and commercial delivery vans directly to customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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