Luckin Coffee öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Luckin Coffee präsentierte in der am 24.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,150 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Luckin Coffee -0,900 CNY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,43 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 67,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Luckin Coffee einen Umsatz von 1,45 Milliarden CNY eingefahren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Verlust je Aktie von 0,890 CNY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,59 Milliarden CNY erwartet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,320 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -6,599 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 92,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,14 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 7,97 Milliarden CNY ausgewiesen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 2,240 CNY und einen Umsatz von 6,69 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at