Luckin Coffee präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Luckin Coffee hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 1,73 Milliarden USD gegenüber 1,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1,18 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 11,77 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at