19.11.2025 06:31:28
Luckin Coffee: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Luckin Coffee hat am 17.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Luckin Coffee ein EPS von 0,570 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Luckin Coffee 2,14 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
